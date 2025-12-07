Отмечается, что россияне кардинально сменили тактику воздушных ударов по территории Украины с конца ноября.

Россияне перешли к новой тактике воздушных атак по Украине, впервые нацелившись на объекты, которые считаются неприкосновенными из-за их ключевой роли в жизнеобеспечении миллионов украинцев.

Как отметил военный обозреватель BILD Юлиан Репке, 5 декабря РФ массировано атаковала Украину с помощью дронов и ракет. Один из главных ударов пришелся по узловой железнодорожной станции в городе Фастов под Киевом.

Обозреватель акцентировал, что до этого россияне системно били по железной дороге только на востоке Украины.

Видео дня

Репке отметил, что серьезный удар также пришелся и по сортировочному центру "Новой почты" в Днепре. В соцсетях местные жители писали, что в результате вражеского прилета были уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе для украинских военных, например, каски и приборы ночного видения.

Под прицелом также начала находиться и медицинская логистика. Репке отметил, что с конца ноября россияне атакуют центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок. А в результате вчерашней атаки в Днепре уничтожены склады с марлями и бинтами.

Помимо этого, как отметил обозреватель, энергетическая инфраструктура остается одной из главных мишеней. Из-за разрушений сети жители ряда регионов живут по 12–16 часов в сутки без электричества.

Удары россиян по Украине

Вчера оккупанты нанесли удар по одному из энергообъектов в Кривом Роге, в результате чего в части котельных вышло из строя оборудование. Также в системах Горводоканала произошли масштабные гидроудары.

А уже сегодня россияне массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Под ударом были несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. Из-за атаки наблюдались перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах.

Вас также могут заинтересовать новости: