На Марсе есть 'особые зоны', где запрещено даже садиться: что там скрыто

На Марсе есть зоны, в которых может скрываться настоящая жизнь, которая уничтожит его своим приездом.

NASA и китайское космическое агентство активно исследуют Марс в поисках следов жизни, однако на планете существуют участки, куда официально запрещено заходить любым миссиям. Эти районы называют "особыми регионами", и они - самые привлекательные и одновременно самые опасные для изучения с научной точки зрения, пишет IFLScience.

Почему эти территории под запретом

С 1967 года действует Договор ООН о космосе, который требует избегать загрязнения других небесных тел земными микробами. Именно поэтому были введены правила планетарной защиты: чтобы человечество случайно не занесло жизнь на Марс или не получило ложное подтверждение, что она там есть.

Комитет COSPAR определил "специальные регионы" - места, где могут существовать условия для марсианских микробов, и где даже одиночная земная бактерия потенциально могла бы выжить.

Где расположены такие зоны

Пока ни один из участков, доступных для современных миссий, не признан "особым регионом", но есть "неопределенные регионы", которые могут получить такой статус. Среди них:

сезонные темные полосы на склонах (RSL), когда-то считавшиеся следами воды;

возможные подповерхностные океаны, найденные на глубине более 11 км;

участки, где марсоход Perseverance недавно обнаружил потенциальные биосигнатуры.

Все они потенциально пригодны для микробной жизни или содержат следы, которые легко спутать с загрязнением с Земли.

Угроза для науки

Эксперты предупреждают: ошибочное открытие жизни через земные микробы может разрушить всю науку о Марсе. А ослабление контроля за стерильностью, о котором иногда мечтают в космической индустрии, называют "безответственным и опасным".

"Мы постоянно открываем новые формы жизни в земных экстремальных условиях, похожих на марсианские", - отмечают ученые, призывая не рисковать будущими миссиями.

Пока человечество не убедится, что земные микробы не способны выжить на Марсе, и что мы можем отличить их от марсианских, "особые регионы" и в дальнейшем будут оставаться неприкосновенными.

