Меры ограничения потребления будут применяться круглосуточно во всех регионах Украины.

В понедельник, 8 декабря, меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах Украины. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - отметили в ведомстве.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут вводиться в течение всех суток - с 00:00 до 23:59 - объемом от 2,5 до 4 очередей. Для промышленных потребителей также круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали энергетики.

Российские удары по объектам энергетики

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 7 декабря РФ ударила по энергообъектам на Полтавщине. По данным главы ОГА Владимира Когута, под ударом оказались предприятия в Кременчугском районе. Из-за атаки произошли перебои с тепло- и водоснабжением.

Известно, что россияне выпустили по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов, в связи с этим около 40 тысяч квартир остались без отопления. Заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников рассказал, что "это 475 домов, хотя фактически люди живут только в 25% квартир", то есть это 10 тысяч квартир.

В ночь с 5 на 6 декабря РФ ударила по энергетике 8 областей: Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. В результате атаки были обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

