У мужчины остались жена и двое детей.

Сегодня днем Украину шокировала новость о смерти лидера группы ADAM Михаила Клименко, который несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью.

Другие певцы, музыканты и просто медийные люди, которые были знакомы с исполнителем, публично реагируют на его смерть. УНИАН собрал первые реакции на потерю для музыкального мира.

Украинский певец и композитор Александр Пономарев опубликовал в своем Instagram-аккаунте их с Михаилом совместное фото и рассказал, что они были знакомы десятки лет:

"Много совместного творчества - сколько же его было... Сколько общих идей. Сколько всего родили вместе. Я видел твое становление с самого начала. Я видел, как росли твои дети. Мы снимали вместе видео, делали столько всего, что и не перечислить. Саня, держись. Это тяжело. Мы с тобой. Миша. Царство Небесное. Светлая память".

Молодой певец и автор песен Илья Парфенюк (Parfeniuk) рассказал, что последнюю песню они делали вместе. "Покойся с миром, брат. Нам тебя так не будет хватать", - написал он.

Пиарщица звезд Юла Яцечко вспомнила, как Михаил обещал ей, что все будет хорошо. "Миша...мы молились ... и не уберегли... И месяца не прошло как ты обещал, что все будет хорошо... Люблю тебя. Ты был необыкновенным человеком. Мы все потеряли больше, чем можем себе представить...." - написала она.

Также на смерть Клименко отреагировали телеведущая Леся Никитюк, видеоблогерша Рамина Эсхакзай, певицы Роксолана и Надя Дорофеева, телеведущий Григорий Решетник, актер Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолий Анатолич, певец Владимир Дантес, рэперка Алена Алена и другие.

Как сообщал УНИАН, о смерти Михаила Клименко сегодня днем написала его жена Александра Норова. Сердце мужчины остановилось утром 7 декабря.

