Коллаж УНИАН / фото instagram/sasha_norova, Скриншот

Сегодня днем Украину шокировала новость о смерти лидера группы ADAM Михаила Клименко, который несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью.

Другие певцы, музыканты и просто медийные люди, которые были знакомы с исполнителем, публично реагируют на его смерть. УНИАН собрал первые реакции на потерю для музыкального мира.

Украинский певец и композитор Александр Пономарев опубликовал в своем Instagram-аккаунте их с Михаилом совместное фото и рассказал, что они были знакомы десятки лет:

Видео дня

"Много совместного творчества - сколько же его было... Сколько общих идей. Сколько всего родили вместе. Я видел твое становление с самого начала. Я видел, как росли твои дети. Мы снимали вместе видео, делали столько всего, что и не перечислить. Саня, держись. Это тяжело. Мы с тобой. Миша. Царство Небесное. Светлая память".

Фото instagram/ponomaryovoleksandr

Молодой певец и автор песен Илья Парфенюк (Parfeniuk) рассказал, что последнюю песню они делали вместе. "Покойся с миром, брат. Нам тебя так не будет хватать", - написал он.

Коллаж УНИАН / фото instagram/parfeniuk_13

Пиарщица звезд Юла Яцечко вспомнила, как Михаил обещал ей, что все будет хорошо. "Миша...мы молились ... и не уберегли... И месяца не прошло как ты обещал, что все будет хорошо... Люблю тебя. Ты был необыкновенным человеком. Мы все потеряли больше, чем можем себе представить...." - написала она.

Коллаж УНИАН / фото instagram/yulattt

Также на смерть Клименко отреагировали телеведущая Леся Никитюк, видеоблогерша Рамина Эсхакзай, певицы Роксолана и Надя Дорофеева, телеведущий Григорий Решетник, актер Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолий Анатолич, певец Владимир Дантес, рэперка Алена Алена и другие.

Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025
Фото Умер лидер ADAM 07 декабря 2025

Как сообщал УНИАН, о смерти Михаила Клименко сегодня днем написала его жена Александра Норова. Сердце мужчины остановилось утром 7 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: