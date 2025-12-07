Военный убежден, что Россия возобновит агрессию, если не потерпит поражение сейчас.

Украине нельзя соглашаться на американский "мирный план", предусматривающий значительные уступки агрессору. Это сделает напрасными все усилия и потери, которые были до этого. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал офицер ВСУ Виктор Тромпак с позывным "Трамп".

Военный признался, что не очень активно следит за политическими новостями, в частности за переговорной дипломатией Трампа, поскольку все время тратится на решение вопросов фронта.

На вопрос, что бы он сказал Трампу, если бы была такая возможность, Виктор Тромпак ответил эмоционально.

"Я бы с ним не говорил. Плюнул бы в глаза, хоть он и "тезка". Я бы не шел на эти 28 пунктов: отдать Донбасс, поделить ЗАЭС... А какой тогда смысл тех всех сотен тысяч потерянных жизней? Того цвета нации, который положил там свои жизни? Как смотреть в глаза их детям? Женам? Мамам? Это неуважение к их подвигу", - признался офицер.

Дипломатия Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, аналитик Мэтью Сайед утверждает, что внешняя политика Дональда Трампа превратилась в систему личного "рэкета", в которой государственные инструменты используются для продвижения его бизнес-интересов. Он приводит примеры резкого повышения пошлин, которые впоследствии снижались после получения выгодных контрактов компаниями, связанными с Трампом, а также инвестиций и подарков от стран Ближнего Востока, совпадающих с получением доступа к американским технологиям или политических уступок. По мнению автора, поведение администрации напоминает "культ личности", где логика нацбезопасности подменена шантажом и торгом влиянием.

Сайед предостерегает, что такая политика унижает союзников и делает Европу уязвимой к давлению, особенно учитывая непоследовательность США по поддержке Украины и открытые симпатии Трампа к крайним националистическим силам в Европе. Он считает, что страны Запада должны срочно укреплять собственную оборону и не рассчитывать на автоматичность американских гарантий, иначе рискуют стать объектами "безжалостного вымогательства", которое уже проявляется в мировой политике.

