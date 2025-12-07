Родные просят нести только живые цветы.

Прощание с украинским певцом, лидером группы ADAM Михаилом Клименко состоится во вторник, 9 декабря.

Соответствующее объявление появилось в официальном Instagram-аккаунте группы. Проститься с артистом можно будет в Национальной филармонии Украины, похоронят его в поселке Лубянка, что в Бучанском районе Киевской области. Людей, которые планируют прийти, просят приносить исключительно живые цветы:

"Прощание с Михаилом состоится во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище состоится в 13:00 в селе Лубянка".

Как сообщал УНИАН, Михаил Клименко, основатель и фронтмен группы ADAM, умер 7 декабря. Причиной смерти стал туберкулезный менингит, от которого он страдал последние месяцы. В течение последних месяцев музыкант находился в больнице, прошел интенсивную терапию и несколько недель провел в коме.

О смерти Михаила объявили на официальной странице группы в Instagram. Его жена сообщила, что доброе сердце Миши остановилось сегодня утром.

Группа ADAM, которую Клименко основал вместе с женой в 2015 году, получила известность благодаря таким хитам как "Танцюй зі мною повільно" и "Таку як є". В составе группы также были другие музыканты, однако Михаил был ее ключевым лицом и голосом.

