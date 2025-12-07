Александр Кузьмук дольше всех возглавлял Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины времен президента Кучмы Александр Кузьмук, при каденции которого Украина передала России свои крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики, принял участие в награждении военнослужащих сил территориальной обороны (ТрО) по случаю дня ВСУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сил ТрО.

Сообщается, что Кузьмук "особо отметил мужество", с которым украинская армия противостоят агрессору.

"За исторически небольшой период Вооруженные Силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам - всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко", - цитирует Кузьмука пресс-служба сил ТрО.

Видео дня

Кто такой Александр Кузьмук

Кузьмук дважды возглавлял министерство обороны Украины во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 по 2001 год и затем несколько месяцев с конца 2004 - до начала 2005 года. По продолжительности пребывания в должности он является абсолютным рекордсменом среди министров обороны Украины.

В 2007 году полгода Кузьмук занимал должность вице-премьер-министра Украины.

Также Кузьмук трижды избирался народным депутатом Украины 4-го (2002-2006 гг.), 6-го (2007-2012 гг.) и 7-го (2012-2014 гг.) созывов. Сначала от блока "За единую Украину", а затем от Партии регионов.

В 2019 году президент Владимир Зеленский уволил Кузьмука с военной службы по возрасту, оставив почетное право носить военную форму.

Как пишет "Украинская правда", Кузьмук вернулся к военному делу в 2022 году в статусе советника командующего силами ТрО. На этой должности он "пережил" уже двух командующих и сейчас работает с третьим.

За что критикуют Кузьмука

Кузьмук возглавлял министерство обороны именно в тот момент, когда Украина избавлялась от наиболее мощного оружия, доставшегося ей в наследство от СССР. Хотя ядерное оружие отдали России еще до его назначения на должность, уже при Кузьмуке Украина отдавала России и утилизировала стратегические бомбардировщики. Также под его руководством Министерство обороны избавилось от сотен танков, БМП, самолетов и вертолетов, не говоря о другом оружии.

В 2018 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз представил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады доклад, в котором подробно рассказывалось о том, как Украина теряла обороноспособность до 2014 года. В этом докладе было сказано, что только за полгода с сентября 2004-го по февраль 2005 года, когда Кузьмук во второй раз ненадолго стал министром обороны, из состава ВСУ вывели 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов.

В 2023 году журналисты проекта "Схем" (Радио Свобода) установили, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в 1999 году в рамках межправительственного соглашения о погашении долга за газ. Как раз, когда Минобороны возглавлял Кузьмук. Тогда Украина передала России восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55 в обмен на списание газового долга на 275 млн грн - сумму, равную оценке этого вооружения.

Журналисты сравнили серийные номера переданных России ракет с теми ракетами, обломки которых были собраны на местах российских ударов по Украине в 2022-23 годах. В результате было найдено более десятка совпадений.

Не менее одиозной была работа Кузьмука в парламенте. Наиболее скандальным можно считать эпизод, когда в июне 2013 года Кузьмук вместе со 147 другими нардепами (преимущественно регионалами и коммунистами) обратился с письмом к польскому Сейму, в котором призвал признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа.

Заявление вызвало волну возмущения среди украинских политиков и общественных деятелей. В итоге даже польский сейм тогда принял значительно более мягкое постановление к годовщине Волынской трагедии.

Вас также могут заинтересовать новости: