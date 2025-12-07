На вторичном рынке сейчас много предложений продажи бывших в употреблении солнечных панелей.

В последнее время во всем мире заметна тенденция к массовому демонтажу и продаже на вторичном рынке солнечных панелей. Однако это не является признаком того, что эра солнечной энергетики закончилась. Просто бытовые солнечные электростанции стали настолько массовыми, что сформировался мощный вторичный рынок. Подобно тому, как сформировался вторичный рынок жилья или автомобилей.

Что же касается причин, почему люди принимают решение о демонтаже и продаже солнечных панелей со своего дома, то здесь на самом деле первую скрипку играют личные причины каждого человека. Портал Oupes попытался проанализировать и систематизировать эти причины.

Основные причины демонтажа солнечных систем

Хотя солнечные панели обещают долгосрочную экономию и экологические преимущества, реальность часто оказывается сложнее. Вот ключевые причины, почему владельцы решают демонтировать свои солнечные установки:

Видео дня

Ремонт или замена крыши . Солнечные панели часто препятствуют работам на кровле. Перед реконструкцией их нужно снять, а повторная установка старых систем может быть дороже, чем переход на новые модели. В таких случаях панели нередко продают на вторичном рынке, где они находят применение в меньших проектах. Низкая эффективность и разочарование в экономии . Не все системы оправдывают ожидания: тень от деревьев, неблагоприятный климат или ошибки в монтаже снижают производительность. Владельцы, которые инвестировали тысячи долларов, часто решают продать панели, если экономия на электроэнергии оказывается минимальной. Окончание льготной программы . В ряде стран существуют программы лизинга или государственного субсидирования для бытовых солнечных электростанций. Без этих льгот содержание системы часто становится убыточным. Поэтому, когда срок действия субсидий истекает, люди часто демонтируют свои панели и продают. Продажа дома . В большинстве случаев покупатели не готовы дополнительно приплатить за наличие системы автономного электрообеспечения в доме. Тогда владельцу выгоднее продать дом и солнечные панели по отдельности. Финансовый аспект . Кроме первоначальных инвестиций на покупку и монтаж, солнечные электростанции нуждаются и в текущем обслуживании. Кроме того, вспомогательное оборудование, такое как инверторы и аккумуляторы, имеет значительно более короткий срок службы, чем у солнечных панелей. Когда эти элементы системы выходят из строя, владелец может решить, что ему проще обновить всю систему, или наоборот отказаться от ее модернизации. Технические причины. Технологии солнечной энергетики быстро эволюционируют. Панели, установленные 10 лет назад, могут быть на 40-50% менее эффективными, чем современные. Кроме того, панели в целом деградируют на 0,5-0,8% ежегодно, теряя до 15% мощности за 20 лет. Это делает их менее привлекательными для длительного использования, и владельцы часто продают их на вторичном рынке, переходя на новые панели.

Другие новости солнечной энергетики

Как писал УНИАН, из-за потери доверия к атомной энергетике после катастрофы на Фукусиме Япония развивает солнечную энергетику. Уже сегодня она обеспечивает около 10% электрогенерации страны. Нехватка свободных земель и гористая местность делают почти невозможными большие солнечные фермы, поэтому японцы делают ставку на солнечные системы малой мощности, но в большом количестве.

Главная цель страны - до 2040 года развернуть солнечных панелей общей мощностью 20 ГВт, что эквивалентно 20 атомным реакторам. Это позволит не только закрыть дефицит энергии, но и превратить Японию в крупного экспортера передовых солнечных технологий.

Вас также могут заинтересовать новости: