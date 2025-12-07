По словам Кевлюка, россиянам не удастся сделать это быстро.

Операцию по захвату Запорожья российские оккупанты могут начать не раньше весны. Такое мнение высказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в эфире "Эспрессо".

Он считает, что гораздо сложнее ситуация на направлении Гуляйполя. Враг пытается прорваться на подступы к населенному пункту Покровское, а к этому он очень близок, а также завязать бои за Гуляйполе, что уже произошло.

"Враг, имея там достаточно серьезное преимущество в живой силе и вооружении, прорвал тактическую зону обороны на широком фронте, где-то около 30 км. Все это позволяет утверждать, что захватчик готовит свою дальнейшую наступательную операцию в направлении Запорожья", - подчеркнул Кевлюк.

Эксперт отметил, что об этом также говорит активизация российской 7-й десантно-штурмовой дивизии в районе Степногорска, Плавней для того, чтобы в южном направлении так же выйти на более близкие подступы на Запорожье и получить возможность обстреливать город из обычной артиллерии.

"Операция по захвату Запорожья, я считаю, не начнется раньше весны. Враг не сделает это быстро. Однако активность противника в Запорожской области, на стыке Донецкой и Днепропетровской, Запорожской областей говорит именно за это", - добавил Кевлюк.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Ранее спикер управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Алексей Свинаренко назвал главную угрозу для Запорожья. По его словам, этой угрозой является ситуация в районе Гуляйполя.

"Враг идет параллельно нашим оборонительным линиям, которые строились. Потому что мы строили оборонительные линии для удара с юга, а враг сейчас движется с востока на запад. Командование предусмотрело такой вариант, там есть линия обороны, однако они не настолько мощные как в районе Орехова", - объяснил Свинаренко.

В то же время внешний пилот БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ Артем Товстенко заявил, что россияне пытаются просочиться в северные районы Гуляйполя, а ситуация является напряженной. Он отметил, что также фиксируются попытки отдельных групп противника просочиться в северные районы Гуляйполя, чтобы проверить украинскую оборону.

"Если оборона там отсутствует, то россияне будут закрепляться в крайних домах, чтобы создать себе плацдарм для дальнейшего продвижения. Несмотря на это, наши подразделения работают быстро и эффективно, все такие просачивания мы фиксируем, группы противника уничтожаются, как только попадают в зону контроля", - отметил Товстенко.

