Понимая риски ее разрушения, Украиной разработаны запасные варианты.

Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что Печенежская дамба (Харьковская область) из-за ударов россиян может получить критические повреждения, поэтому заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования. Об этом говорится в официальном сообщении 16 армейского корпуса Вооруженных сил Украины по поводу попытки российских оккупантов уничтожить Печенежскую дамбу.

Отмечается, что эта дамба длительное время является объектом системных российских атак.

"Враг пытался попасть по ней иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами. Только за последние дни фиксируются несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что понимая риски, разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы, которые активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику.

Также украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств, поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий.

"В случае необходимости, Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам", - сообщили в 16 армейском корпусе ВСУ.

При этом там отмечают, что Печенежская дамба - это критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

"Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I", - сказано в сообщении.

Удар по Печенежской дамбе - что известно

Как сообщал УНИАН, начальник Печенежской сельской военной администрации Александр Гусаров информировал, что российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

По его словам, по состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Гусаров призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими объявлениями.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила о временном закрытии движения на двух автомобильных дорогах территориального значения:

Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;

Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

В ведомстве пояснили, что ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда.

Для обеспечения движения транспорта организован маршрут объезда: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

