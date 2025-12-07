Внештатного советника командующего Сил территориальной обороны (ТрО) ВСУ генерала Александра Кузьмука уволили с занимаемой должности после того, как стало известно о его участии в награждении военнослужащих по случаю дня ВСУ, и критики в его адрес.
Об увольнении Кузьмука, министра обороны Украины времен президента Леонида Кучмы, сообщили на странице Сил территориальной обороны ВСУ в фейсбуке.
Там пояснили, что "генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Сил ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года".
"Согласно сегодняшнему решению командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", - говорится в сообщении.
Участие Кузьмука в награждении военнослужащих
Ранее УНИАН писал, что экс-министр Кузьмук, который разоружил ВСУ при Кучме, похвалил бойцов за мужество. Речь шла об участии в награждении военнослужащих сил территориальной обороны по случаю дня ВСУ. Пресс-служба сил ТрО сообщила, что Кузьмук "особо отметил мужество", с которым украинская армия противостоит агрессору.
Как известно, Кузьмук возглавлял Минобороны в тот период, когда Украина отдавала России и утилизировала стратегические бомбардировщики. Также под его руководством министерство лишилось сотен танков, БМП, самолетов, вертолетов и другого оружия.