Бывший министр работал в должности советника командующего с 14 октября 2022 года.

Внештатного советника командующего Сил территориальной обороны (ТрО) ВСУ генерала Александра Кузьмука уволили с занимаемой должности после того, как стало известно о его участии в награждении военнослужащих по случаю дня ВСУ, и критики в его адрес.

Об увольнении Кузьмука, министра обороны Украины времен президента Леонида Кучмы, сообщили на странице Сил территориальной обороны ВСУ в фейсбуке.

Там пояснили, что "генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Сил ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года".

"Согласно сегодняшнему решению командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", - говорится в сообщении.

Участие Кузьмука в награждении военнослужащих

Ранее УНИАН писал, что экс-министр Кузьмук, который разоружил ВСУ при Кучме, похвалил бойцов за мужество. Речь шла об участии в награждении военнослужащих сил территориальной обороны по случаю дня ВСУ. Пресс-служба сил ТрО сообщила, что Кузьмук "особо отметил мужество", с которым украинская армия противостоит агрессору.

Как известно, Кузьмук возглавлял Минобороны в тот период, когда Украина отдавала России и утилизировала стратегические бомбардировщики. Также под его руководством министерство лишилось сотен танков, БМП, самолетов, вертолетов и другого оружия.

