Ведущая сама написала участнице, с которой попрощался Тарас.

Фитнес-тренер Ольга Дзундза, которую Тарас Цымбалюк решил не оставлять на реалити-шоу "Холостяк", похвасталась комплиментом от телеведущей и блогерши Леси Никитюк.

После 8 выпуска, в котором женщина и покинула проект, она призналась, что получила от украинцев множество комментариев. Однако один, поделилась она с подписчиками в Instagram, был наиболее приятным ее сердцу. Сначала Ольга держала отправителя в секрете, опубликовав лишь скриншот сообщения:

"Оля, ты - любовь".

Тренер предложила подписчикам угадать, кто же написал ей это. Вариантов было множество - от самого Тараса Цымбалюка до ведущего шоу Григория Решетника. Некоторые предположили, что сообщение было от Леси Никитюк, и были правы.

Видео дня

"Да, это была Леся Никитюк. Я считаю, что она просто невероятно сильная и красивая женщина. И действительно очень приятно и ценно получить такое сообщение", - добавила Ольга.

Сама Никитюк только вчера публиковала фотографию своего жениха - военнослужащего Дмитрия Бабчука - с подписью, что любимый не пропускает новые выпуски "Холостяка".

Напомним, "вылет" Ольги Дзундзы из шоу Цымбалюк объяснил тем, что у них разные ритмы жизни и он чувствует, что женщина якобы врет сама себе. Позже тренер заявила, что способна "открыться" любимому, но нужный мужчина еще не появился в ее жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: