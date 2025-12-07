Правда, вместе с этим артист пригрозился "взять на удушающий" всех разработчиков компании.

Джастин Бибер выдал претензию к интерфейсу Apple Messages и в шутку пригрозил "взять на удушающий" всех в Apple. Его раздражает то, как в приложении совмещены кнопка отправки сообщений и иконка микрофона.

Интерфейс в приложении действительно не слишком удобный, ведь пока набираешь текст, в правом нижнем углу отображается кнопка "отправить", но сразу после отправки она превращается в значок микрофона.

По словам Бибера, он часто случайно нажимает кнопку ещё раз после отправки сообщения, и в этот момент приложение начинает запись голосового сообщения, которое выключает музыку в наушниках. При этом певец даже отключил доступ приложения к микрофону в настройках, но голосовое всё равно пытается записаться.

Бибер считает, что объединять две функции в одной точке интерфейса - не самая удачная идея, и Apple стоило бы развести элементы по разным местам.

Ранее мы рассказывали, что Apple традиционно выбрала самые интересные и полезные приложения 2025 года. Приложением года на iPhone стал ежедневный планировщик Tiimo, а игрой года – карточная игра о покемонах.

