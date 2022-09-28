Она назвала политической мудростью серьезное отношение к этим заявлениям.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отреагировал на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие. Она заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к этим заявлениям.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, не стоит все угрозы Путина считать блефом.

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"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - заявила Меркель.

Ядерный шантаж России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в РФ, но и пригрозил всему миру ядерным оружием. Он заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Это согласуется с данными западных аналитиков о непростом положении войск России на поле боя, когда ВСУ сумели за неделю прогнать оккупантов с большей части оккупированных районов Харьковской области. В связи с этим Кремль отдал приказ о проведении срочных "референдумов" на уже захваченных территориях.

Уже вскоре российские чиновники пригрозили ядерным ударом в случае обстрелов незаконно аннексированных украинских территорий.

В ответ Белый дом отметил, что предупредил Администрацию Путина по частным каналам о "катастрофических последствиях" в случае применения в войне против Украины оружия массового уничтожения.

Также Соединенные Штаты, которые вместе с остальным цивилизованным миром не признают "референдумы", согласились, что Украина должна деоккупировать свои земли с помощью западного вооружения.

Это только разозлило окружение Путина. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не вступиться за Украину, если РФ применит ядерное оружие.

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