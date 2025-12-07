Россияне чередуют массированные удары с периодами низкой интенсивности атак.

Независимо от количества одновременно запущенных "Шахедов", в среднем каждый пятый из них прорывается сквозь украинскую систему ПВО. Об этом в соцсети X пишет аналитик открытых данных, который действует под псевдонимом Cyrus.

"Коэффициент перехвата то растет, то уменьшается из-за технологического прогресса и тактики запуска "Шахедов". Недавно стабилизировался на уровне около 80%", - написал он.

Также Cyrus показал инфографику, на которой хорошо видно периодичность, с которой Россия осуществляет массированные дроновые атаки, а в перерывах между ними запускает относительно небольшое количество беспилотников.

Как писал УНИАН, вражеские разведывательные дроны представляют постоянную угрозу на прифронтовых территориях, но их часто игнорируют. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, перехватывать такие аппараты истребителями слишком дорого, поэтому многие надеются, что "обойдется". Из-за этого дроны-разведчики беспрепятственно работают, а впоследствии по обнаруженным целям могут наноситься удары.

В то же время Криволап привел положительный пример Сумщины, где система противодействия дронам хорошо организована: работают мобильные огневые группы, дроны-перехватчики или операторы Sting, способные эффективно сбивать разведчиков. Однако не везде для этого есть средства или ответственные структуры, а ПВО нередко перекладывает эту работу на тероборону или мобильные группы, сосредотачиваясь на более сложных комплексах и более крупных угрозах.

