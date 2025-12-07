Была масса случаев, когда вражеские дроны-разведчики свободно летали в украинском тылу, а потом туда били ракетами.

Вражеские дроны-разведчики являются постоянной проблемой в прифронтовых районах, но их уничтожению уделяется недостаточно внимания. Часто этим просто никто не хочет заниматься. Об этом сказал в эфире Еспресо авиационный эксперт Константин Криволап.

"Все разведчики летают на высоте 500-600 метров. Потому что если выше, то они ничего не видят, а если ниже, то их уже можно достать стрелковым оружием. Но мы неоднократно слышали о том, что летает разведчик, а мы ничего не делаем. Почему? Потому что отправлять на его перехват большой, тяжелый истребитель это очень дорого, и может, "обойдется", "может что-то он там не увидит", - отметил он. При этом напомнил истории, в частности, на Чергниговщине, когда там появились разведчики, а потом наносились удары.

При этом Криволап привел и другой пример, когда на Сумщине дрон-разведчик появляется и сразу исчезает, потому что там "организованный вопрос", как уничтожать эти беспилотники - или это мобильные огневые группы, или это дроны-перехватчики, или это наши ребята, которые находятся на ЛБЗ, способные запускать дроны- перехватчики Sting, которые прекрасно видят и сбивают разведчиков.

Видео дня

Аналитик добавил, что дрона-разведчика снизу не всегда можно увидеть, но его может увидеть на фоне земли легкомоторный самолет, летящий выше дрона. По его словам, разведывательные беспилотники нас серьезно беспокоят, потому что после них идут либо "Шахеды", либо крылатые ракеты, либо баллистика в зависимости от того, какую цель смогли обнаружить эти разведчики.

"Отвечая на вопрос "А почему их не сбивают?" скажу, что не всегда есть средства, не всегда есть ответственные лица, которые занимаются именно этим вопросом. Поэтому ПВО очень часто пытается все вопросы сбивания БПЛА сбросить на тероборону, ДФТГ (добровольцы конкретной общины на месте - УНИАН), мобильную огневую группу - кто угодно, только чтобы у них не было этих больших хлопот. Потому что ПВО же большие, имеет Patriot, NASAMS, IRIS-T, "Буки", FrankenSAM, - у них большое хозяйство, а их беспокоят из-за каких-то "Шахедов", каких-то разведчиков, мол, чего вы нас беспокоите такими маленькими целями. Я иронизирую, но это факт"", - отметил Криволап.

Проблема дронов-разведчиков

Как сообщал УНИАН, ранее авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что вражеские дроны-разведчики и дроны-обманки не должны залетать в города вообще.

"Что-то такое творится, что над нашим городом постоянно летают дроны-разведчики, просто дроны и "Шахеды". Вообще, дроны в город залетать не могут. Это может быть такой крайние случай, что залетел дрон, а у нас они уже залетают постоянно", - отметил Криволап.

По его словам, а у нас они постоянно залетают, то это свидетельство существенной нехватки ресурсов для противостояния дронам.

