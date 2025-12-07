В следующем выпуске "холостяк" будет знакомиться с ее родителями.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина появилась на фотографиях в фате, озадачив сеть.

Фотографии девушки опубликовала в своем Instagram-аккаунте другая участница проекта - Дарья Романец. На снимках можно увидеть, что девушки одеты в красные платья, именно такие образы у них были на церемонии роз в восьмом выпуске этого сезона.

Напомним, тогда все участницы получили задание стать друг для друга "тайными Сантами" и подготовить подарки той, чье имя получили. Даше, которая занимается организацией свадеб, выпала Настя, поэтому она купила ей фату. На вопрос, почему фата, она ответила так:

"Настя рассказывала о том, что у нее сорвалась свадьба. Я знаю, как каждая девочка мечтает об этом. Хотя Настя и моя конкурентка, но я подарила ей то, чего она очень хочет, и то, чего бы хотела я. Как самой себе".

Как сообщал УНИАН, в пятницу состоялась премьера восьмого выпуска шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли. На этот раз актер попрощался сразу с тремя участницами - фитнес-тренером Ольгой, косметологом Оксаной и владелицей магазина купальников Ирой.

В следующих выпусках Тарас познакомится с родителями Даши, Насти, и моделей Надин и Ирочки. Затем он представит девушек, которые останутся в шоу, своим родителям.

