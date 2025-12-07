В то же время в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника.

Украинские защитники проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию противника в городской застройке Покровска. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Восток".

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - отметили в заявлении.

В зоне ответственности УВ "Восток" украинские воины сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отбили 82 российских штурма.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное", - добавили в сообщении.

Также за минувшие сутки на этом направлении было обезврежено 110 оккупантов, из которых 83 - безвозвратно. Кроме того, украинские бойцы ликвидировали семь единиц автомобильной и специальной техники, мотоцикл, 26 БпЛА, а также поразили артиллерийскую систему, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что Покровск стал эпицентром нового этапа войны. По словам журналистов, украинские подразделения живут в тумане подозрений и риска, где друг и враг могут оказаться в нескольких шагах.

Аналитики говорят, что армия РФ перешла к модели "демеханизированной" войны. Вместо больших наступательных колонн, которые легко уничтожают дроны, россияне продвигаются группами по 3-5 человек.

В то же время один из украинских военных Максим Бакулин заявил о безумном количестве штурмов возле Покровска. По его словам, россияне за город борются уже более года, а также понесли нереальные потери.

"Они просто валятся, их никто не забирает оттуда. За год они продвинулись не так много, но потеряли достаточно большое количество", - отметил Бакулин.

