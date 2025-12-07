Дональд Трамп-младший считает, что США могут прекратить поддержку войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил его старший сын на конференции по вопросам Ближнего Востока, пишет The Guardian.

Как отметило издание, Трамп-младший, который не имеет официальной роли в администрации своего отца, но является ключевой фигурой в движении "Мага", на фоне давления переговорной команды США на Украину сделал ряд спекулятивных заявлений о войне, которую ведет Россия.

Он, в частности, сказал, что президент Украины Владимир Зеленский затягивает войну, потому что знает, что никогда не выиграет выборы, если она закончится.

Также сын Трампа раскритиковал главу внешней политики ЕС Каю Каллас, заявив, что европейские санкции не работают, поскольку они лишь повысили цену на нефть, из которой Россия могла бы оплачивать свою войну. Он охарактеризовал европейский план как "мы будем ждать, пока Россия обанкротится" и заявил, что "это не план".

Трамп-младший сказал, что во время опроса избирателей во время кампании 2022 года встретил только трех человек, которые считали войну в Украине одной из 10 главных проблем. Риск того, что венесуэльские суда ввозят наркотик фентанил в США, по его словам, был "гораздо более очевидной и непосредственной опасностью, чем что-либо, что происходит в Украине или России".

Кроме того, он заявил, что этим летом в Монако наблюдал, как 50% суперкаров Bugatti и Ferrari имели украинские номера. Впрочем, никаких доказательств этого он не предоставил, пишет издание.

"Как вы думаете, это было заработано в Украине? Мы слышим все эти слухи о том, что происходит, когда видим, что каждый номерной знак в Монако украинский... Богачи сбежали, оставив, как они думали, крестьян бороться в этой войне. Не было никакого стимула останавливаться, потому что пока шел денежный поезд и они воровали, никто ничего не проверял, поэтому не было никакой причины заключать мир", - сказал Трамп.

На вопрос, возможно ли, что президент США, который обещал обеспечить мир Украине, просто отойдет от переговоров, Трамп-младший ответил, что, возможно, так и будет, добавив, что его отец - одна из самых непредсказуемых личностей в политике. Кроме того, он пообещал, что США больше не будут "идиотом с чековой книжкой".

Ранее о том, что Трамп может выйти из мирного процесса, писало издание The Telegraph. Отмечалось, что президент США обещал урегулировать войну за 24 часа, но уже прошло около 317 дней с момента его второй инаугурации, и война в Украине не демонстрирует никаких признаков замедления. Издание предположило, что существует реальная вероятность того, что президент решит отойти от мирных переговоров, чтобы сосредоточиться на более важных для себя внутренних приоритетах, например, на вопросе иммиграции или внешнеполитических вызовах.

Также президент Украины Зеленский боится, что США потеряют интерес к мирным переговорам. На вопрос, беспокоит ли его то, что США могут потерять интерес к мирному процессу, президент Украины ответил: "Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет - я боюсь". Он добавил, что "цель России - отвлечь Америку от этой ситуации".

