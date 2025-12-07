Исполнитель представил новую песню.

У народного артиста Украины Степана Гиги, который оказался в больнице в тяжелом состоянии, вышла новая песня под названием "Мої роки - моя молитва".

Премьера трека, написанного более 20 лет назад, состоялась в воскресенье, 7 декабря, на официальном YouTube-канале эстрадного певца и композитора. В подписи к песне указано, что она родилась из прожитого опыта, радостей и потерь 66-летнего исполнителя:

"Она была написана более 20 лет назад, но ее содержание остается актуальным и сегодня. В этих строках - путь человека, который научился ценить каждый момент, каждый день и каждый урок судьбы. Это песня-исповедь, песня-молитва. Мы открываем ее для вас сейчас, чтобы поделиться тем, что пережито сердцем и выстрадано душой. Пусть каждый, кто слушает, найдет в ней свою правду".

Музыку и слова к композиции написал сам Гига. В комментариях поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за новую песню.

Напомним, 19 ноября команда Степана Гиги сообщила об отмене ближайших концертов из-за его болезни и срочной операции. Согласно заявлению, певец находился в тяжелом, но стабильном состоянии, а также нуждался во времени на восстановление и реабилитацию.

