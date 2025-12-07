Экс-министр заявил, что он долгое время "занимался войной", и поэтому не пошел воевать добровольцем.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что когда ему придет повестка в армию - он бежать не будет. Об этом он сказал в интервью Рандеву ведущей Янине Соколовой.

"Я живу в Украине, и придет повестка - я не буду бежать за границу. Я посвятил войне два с половиной года своей жизни, начиная с первой ночи, когда вообще никто не верил, что мы устоим", - отметил он.

Экс-министр добавил, что именно из-за того, что долгое время "занимался войной", он не пошел воевать добровольцем.

Видео дня

"Я не пошел добровольцем, потому что два с половиной года я занимался войной, но и бежать для того, чтобы избежать мобилизации, когда это время наступит, я тоже не буду", - заверил Кулеба.

Дмитрий Кулеба: другие заявления

Как сообщал ранее УНИАН, Кулеба спрогнозировал, что ждет Украину, если мирного соглашения так и не будет. По его словам, в таком случае война продлится еще много лет, а линия фронта постепенно будет двигаться в украинскую сторону.

"Если не будет сейчас достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, тогда будет много лет война. Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что россияне не остановятся, у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы. Но линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться и двигаться", - сказал он.

Также экс-министр заявлял, что из-за нехватки людей Украине, может, придется открыть границы мигрантам из Азии. "Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди - тяжелые времена. Но я спокоен, потому что вижу, что в стране достаточное количество людей, которым она нужна", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: