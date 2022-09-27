Однако в Белом доме воспринимают эти угрозы очень серьезно.

В США сейчас не видят никаких признаков того, что Российская Федерация готовится применить ядерное оружие.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Что касается свидетельств (о подготовке к применению ядерного оружия) или шансов, то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", - сообщила она.

Видео дня

Россия угрожает применить ядерное урожие

Как известно, ранее оккупационные власти объявили о проведении псевдореферендумов на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на "присоединенные" к РФ территории будут распространятся все российские законы и доктрины, включая ядерную.

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что президент РФ Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у них есть план действий в случае, если Россия применит против Украины ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: