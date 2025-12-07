Такая пара идеально подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.

В этом сезоне француженки отказываются от балеток и массивных ботинок в пользу нового элегантного обувного тренда - туфель с острым носком и ремешком-слингбек.

Как обратило внимание издание Who What Wear, парижские модницы носят эту модель ежедневно, так как она одинаково хорошо подходит как к брюкам, так и к юбкам и платьям. Острый носок придает образу изысканности и делает любой наряд более собранным и стильным, не требуя кардинальных изменений в гардеробе.

Слингбек добавляет образу современности и легкости. Он менее формальный, чем классические лодочки, но сохраняет элегантность и продуманный вид. Отмечается, что именно такие ненавязчивые детали француженки любят больше всего.

Такая обувь является достаточно изысканной для ужина или события, но в то же время она достаточно комфортная и сдержанная для дневных выходов. В этом сезоне ожидается еще больше вариаций этих туфель - от лакированных моделей до нежных kitten heels.

