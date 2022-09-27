Олег Жданов считает, что это может произойти через референдумы.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что через пару лет часть России перейдет Китаю.

Об этом он заявил во время общения со зрителями на своем канале.

Жданов считает, что это может произойти, в том числе, через референдумы.

"Китай никогда не будет делать открытую военную экспансию против России, чтобы его не обвинили в агрессивности. У Китая не такая философия... Осталось пару лет и южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока перейдет под его юрисдикцию негласно. Благодаря тому, что они там ассимилируются среди местного населения - еще один этап выборов и местные советы будут прокитайскими. Не надо никакой экспансии, потому что прокитайский совет будет проводить прокитайскую политику", - отметил он.

Жданов напомнил, что Путин вывел оттуда практически все войска на войну с Украиной.

"Путин открыл ящик Пандоры. Там буде референдум (в условном Красноярском или Амурском крае), на котором они примут решение, что они уже часть Китайской Народной Республики. Проведут китайцы референдум и скажут: "это Китай". Все", - заявил эксперт.

Жданов также рассказал, что на этом фоне китайцы уже выпускают учебники для детей с расширенными на тысячу киломертов севернее границами КНР.

Отношения РФ и Китая

4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

Вместе с тем, инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган также пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Ранее китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

Однако Настроение последней встречи Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Узбекистане заметно отличалось от их предыдущей встречи в Пекине за несколько недель до вторжения России в Украину.

18 сентября на встрече ШОС Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Китай не заинтересован в продолжении российской войны в Украине.