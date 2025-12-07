В настоящее время в целом на эту выплату уже подались 323 443 человек.

В Украине уже начались первые выплаты 6500 грн в рамках программы Зимняя поддержка-2026 для уязвимых категорий граждан. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что в целом на эту выплату уже подались 323 443 человека. Свириденко напомнила, что оформить ее через Дію или в отделении Пенсионного фонда можно до 17 декабря.

На кого рассчитана программа Зимняя поддержка

В сообщении сказано, что программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.

На что можно потратить деньги Зимней поддержки

Свириденко напомнила, что потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.

Помощь 6500 от государства

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября стартовал прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Эта программа действует в рамках "Зимней поддержки".

Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

