Главарь Чечни заявил, что хочет создать свою ЧВК.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих планах после завершения "карьеры" госслужащего. Он планирует создать собственную частную военную кампанию.

По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" доказали свою эффективность.

"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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При этом он признался, что планирует после завершения работы на госслужбе "составить конкуренцию дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию". Кроме того, Кадыров похвалил "вагнеровцев", заявив, что они "достигают поставленной цели в любой ситуации".

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину захватчики активно использовали против ВСУ наемников-"вагнеровцев". Пропагандисты восхваляли их и создавали образ непобедимых воинов, но на деле оказалось, что это не так.

Потери среди "вагнеровцев" были настолько высокими, что их главарю Евгению Пригожину пришлось лично агитировать заключенных в российских тюрьмах. По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине составляют примерно 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы, а потери ЧВК "Вагнера" – в 50% от общего числа наемников.

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