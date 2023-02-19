Пригожин просил чеченского лидера о поддержке, но тот уже не верит в авторитет главы "Вагнера".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не смог заручиться поддержкой лидера Чечни Рамзана Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ. Последний, похоже, отклонил предложение "повара Путина" присоединиться к новой информационной кампании против ведомства.

Как отмечается в новом отчете аналитиков Института изучения войны, Кадыров, вероятно, отклонил предложение Пригожина, поскольку сомневается, что тот сможет восстановить свое влияние, которое уменьшается.

Как отметили аналитики, 17 февраля Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что чеченские боевые офицеры имеют отличные, хорошо скоординированные отношения с Министерством обороны РФ.

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Кадыров расхвалил деятельность Минобороны после попытки Пригожина заручиться поддержкой главы Чечни с помощью широко разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат", который состоялся 16 февраля.

"Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Министерства обороны РФ, заявив 18 февраля, что "Вагнер" не подчиняется МО и "не имеет ничего общего с российской армией", - говорится в сообщении.

Впрочем, Кадыров отказался присоединиться к информационной атаке Пригожина на российское Минобороны, поскольку его официальные связи с Кремлем и позиция в российском правительстве являются более выгодными, чем любые политические отношения с Пригожиным.

В то же время, по данным экспертов, главарь "Вагнера" пытается привлечь на свою сторону ультранационалистических деятелей Кремля и блогеров. Однако люди, которые имеют связи с Кремлем, вероятно, "могут отвернуться от него, чтобы сохранить свое покровительство".

Противостояние Пригожина и Минобороны РФ

Пригожин открыто вступает в конфронтацию с Герасимовым и Шойгу, заявляя об успехах своих наемников и беспомощность кадровой армии на поле боя. Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

По данным ГУР, Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами, поскольку его функция преимущественно медийная и политическая.

Как ранее сообщал УНИАН, основатель "Вагнера" стремительно теряет авторитет в глазах российского президента Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силу и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. По его мнению, серьезное поражение в этом противоборстве потерпит именно Пригожин.

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