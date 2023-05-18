Генерал Тушаев замучил в Чечне десятки мужчин по подозрению в гомосексуализме. Теперь его во главе 96-го полка оперативного назначения заслали на Донбасс.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров решил заслать на Донбасс для "освобождения" Украины "ловца" гомосексуалистов генерала Магомеда Тушаева. Напомним, что ранее украинская разведка выяснила, что лидер Чечени "подсел" на наркотики.

Так, он поставил своего генерала во главе 96 полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. В Telegram Кадыров сообщил, что его "брат" (Тушаев) вместе с полком "смертников" уже выдвинулся в зону боевых действий в Украину.

"Достойные сыны чеченского народа отправились в Донбасс и на Украину, чтобы присоединиться к своим однополчанам, которые неделю раньше сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке", - указал он.

Кадыров упомянул, что это одно из самых боеспособных подразделений Чечни. Ранее бойцы занимались террором местного населения, проводя спецоперации по "нейтрализации бандитов", изъяснился Кадыров.

Он указал, что уверен в способности Тушаева выполнить все "хотелки" лидера РФ Владимира Путина и упомянул, что чеченские наемники едут уничтожать в Украине "фашизм".

"С помощью Всевышнего Аллаха вы выполняете важную миссию по защите будущих поколений нашего великого Отечества от фашизма и навязывания его народам европейских "ценностей", - отметил он.

Магомед Тушаев - главный "ловец" гомосексуалистов в Чечне

Магомед Тушаев является генералом армии РФ и по совместительству советником лидера Чечни Кадырова. В обществе он прослыл славой "ловца" гомосексуалистов из-за операций по преследованию мужчин по подозрению в гомосексуализме. Он замучил в Чечне десятки людей. Его рейды против гомосексуалистов международные СМИ оценили, как настоящую "чистку".

Ранее ходили слухи, что "любимчика" Кадырова Тушаева ликвидировали в начале полномасштабного наступления на Киев в 2022 году, однако позже выяснилось, что он выжил.

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