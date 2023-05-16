По его словам, употребление наркотических веществ у Кадырова вышло из-под контроля.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров имеет проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову, отвечая на вопрос, почему Кадыров так изменился внешне.

По словам Буданова, у Кадырова есть "некоторые проблемы со здоровьем". Впрочем, есть еще один нюанс.

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"Плюс у него проблемы с чрезмерным использованием наркотических средств, которые он должен был употреблять, как допинг, а затем, как обезболивающее. А дальше уже возникла проблема", - отметил Буданов.

По данным главы ГУР, Кадыров периодически серьезно лечится. Это происходит в России, но лечат марионеточного лидера Чечни иностранные медики.

Кто еще злоупотребляет наркотиками в РФ?

В недавнем интервью Буданов также заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств".

"Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", — отметил Буданов.

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