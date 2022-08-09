В частности, на войне в Украине был ликвидирован любимец Кадырова Магомед Тушаев.

На сегодня на войне в Украине Россия потеряла более 42 тысяч своих военных, среди которых - и генералы. Конечно, говорить в РФ о своих потерях не принято.

Как напомнили журналисты проекта FreeДом, разведка Британии сообщила о потерях среди российских генералов в Украине. Как минимум 10 генералов ликвидированы на войне и уже никогда не вернутся в строй. А шесть были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей.

"Плохая результативность российских Вооруженных сил во время вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", - говорили в разведке Британии.

Среди тех, кто был вынужден уйти в отставку, генерал-лейтенант, командующий 1-ой танковой армией Сергей Кисель. Попрощался со своей должностью из-за колоссальных потерь и провала в войне с Украиной.

Владиславу Ершову, возглавлявшему 6-ую общевойсковую армию, повезло немного меньше, чем остальным. Помимо отстранения, он получил обвинение за потери личного состава и побывал под домашним арестом.

Александр Журавлев, Александр Чайка, Александр Дворников, Геннадий Жидко - все они также в числе уволенных российских генералов. Помимо отстранения кремлевским руководством генерал-майоров, происходит отстранение и остальных, но уже силами ВСУ. Украинским военным за все время войны удалось отстранить навсегда как минимум 10 российских военных преступников.

Среди ликвидированных в войне против Украины есть и известный российский летчик Канамат Ботушев, которого ВСУ сбили в небе над Попасной Луганской области. Генерал-майор в отставке вынужден был воевать в свои 63 года.

Также во время боев под Харьковом удалось ликвидировать Виталия Герасимова, российского военоначальника, командующего 41 армией Центрального военного округа России.

Во время боев возле поселка Николаевка Луганской области был уничтожен генерал-майор российской армии Роман Кутузов. Также был ликвидирован любимец Кадырова Магомед Тушаев.

Как сообщал Генштаб ВСУ 9 августа, украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов за сутки. Общие потери путинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составили 42 тыс. 640 оккупантов.

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