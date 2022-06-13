Сеть получила логотип, который очень сильно напоминает лого португальского производителя кормов для животных.

Не успели в России открыть сеть фастфуда "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, а уже вляпались в скандал. В логотипе российской сети узнали логотип португальской компании Matosmix, которая занимается кормами для животных.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook

"Да, это не шутка... Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи", – отметил журналист.

Стоит отметить, что в логотипах использовали фактически идентичные графические элементы, пропорции и цвет которых немного изменили.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 марта в McDonald's заявили, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину на российской территории будут временно закрыты все рестораны. 16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает рынок РФ.

После чего российские СМИ сообщили, что 12 июня в Москве и Московской области под новым брендом откроются первые 14 ресторанов, в которых ранее находились заведения сети McDonald’s. Источники агентства сообщали, что после открытия ресторанов McDonald’s под новым брендом будут сохранены меню и штат старых заведений.

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