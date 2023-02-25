В диктатурах социологические опросы бессмысленны, поэтому измерять общественные настроения нужно иными способами.

Российская пропаганда действует на население не так эффективно, как это показывают социологические опросы. Исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта, показало истинное отношение россиян к войне.

Об этом пишет издание Politico, чьи журналисты ознакомились с данными массачусетского Центра стратегических и международных исследований.

Издание отмечает, что социологические опросы в России постоянно показывают стабильно высокий уровень поддержки войны среди россиян.

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"Но в авторитарной стране опросы ненадежны. Опросы работают только тогда, когда люди готовы говорить правду. В таких местах, как Россия, где такая открытость и доступ невозможны, нужны другие инструменты", – пишет издание.

Провести замеры общественных настроений в РФ исследователи из Массачусетса решили с помощью искусственного интеллекта FilterLabs.AI. Специальная программа собирала и анализировала находящиеся в общественном доступе документы, комментарии людей в социальных сетях, публикации СМИ и другую подобную информацию.

"Эти данные говорят о другом российском общественном мнении, особенно за пределами Москвы, — история, которая не понравится Путину", – пишут авторы публикации.

Проведенный такими методами анализ показывает, что Кремлю все труднее контролировать общественные настроения за пределами крупных городов с помощью пропаганды.

"Поскольку путинская война влечет за собой личные издержки для граждан, россияне, похоже, менее склонны глотать государственные нарративы, которые транслируются по государственному телевидению", – отмечают авторы.

Исследование показывает, что пропаганде удается запутывать россиян, она заставляет их чувствовать себя растерянными в потоке информации. Однако про поддержку действий властей речь уже не идет.

При этом рост недовольства россиян исследователи отчетливо фиксировали с каждым новым этапом войны – от провала блицкрига на раннем этапе войны, до начала мобилизации в РФ.

"Мы отслеживали настроения в восьми федеральных округах России, от Сибири до Дальнего Востока, с юга до северо-запада, и падение общественного мнения было отчетливо видно. Мнения стали негативными, а попытки пропаганды повлиять на эти мнения были менее эффективными и недолговечными", – говорят авторы.

Исследователи полагают, что собранные ими данные говорят о гораздо большей "хрупкости" российского режима, чем принято считать. И война, похоже, усугубляет эту тенденцию.

Отношение россиян к войне

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что российская общественность совершенно неправильно реагирует на гибель людей в Украине – аплодирует, когда нужно плакать.

Некоторые случаи особенно показательны. Так, многодетная мать-патриотка из России заявила, что готова отправить на фронт в качестве пушечного мяса своих четырех сыновей, а себе "еще родит".

Закономерно, что российские власти не скрывают скотского отношения к своим гражданам. К примеру, в Новгороде участников войны против Украины решили "наградить" правом продавать сосиски на городской площади.

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