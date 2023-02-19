Неудивительно, что говорил кремлевский рупор об Украине и вермахте.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев внезапно заговорил на украинском языке. В эфире одной из пропагандистских программ рупор Кремля взялся сравнивать Украину с нацистской Германией.

В частности, Соловьев обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Комментируя эту новость, путинский рупор провел аналогию с нацистами, у которых была горно-пехотная дивизия вермахта.

"Вот указ президента Украины о присвоении почетного наименования 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Это же один в один горно-штурмовая... Там (у нацистов - УНИАН) была дивизия, а тут - бригада. Ничего в голове нет? Третий рейх не встает?",- заявил взбешенный Соловьев и раскричался по-немецки.

Скандальные заявления Соловьева

Как ранее сообщал УНИАН, Соловьева очень задели слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что запад не должен дать России выиграть в войне. В порыве гнева пропагандист потребовал ввести в Берлин войска.

Кроме этого, в январе приспешник Кремля предложил запускать ракеты по ведущим странам НАТО с территории Африки.

Хотя своего сына Соловьев на фронт не отправляет, мобилизованных русских он призвал не бояться умирать в войне против Украины. Пропагандист заявил, что "жизнь сильно переоценена", а "смерть неизбежна".

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