Власти Новгородской области придумали совершенно бесплатный способ "наградить" ветеранов нападения на Украину.

В Новгороде выжившим участникам войны с Украиной разрешат торговать сосисками на центральной площади города. С такой инициативой выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, пишет "Коммерсантъ".

Так, обсуждая выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, глава региона поддержал призывы диктатора по социальной поддержке ветеранов вторжения в Украину.

"Да, будем их поощрять и выделять! То есть никому нельзя торговать сосисками на Софийской площади в Новгороде. А им будет можно! Это герои, о них нельзя забывать", — заявил Никитин.

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Выступление Путина перед Федеральным собранием

21 февраля Путин выступил с ежегодным обращением к российскому парламенту и народу. Среди прочего российский диктатор посвятил значительную часть своей речи социально-экономическим проблемам.

В остальном же выступление Путина представляло собой попытку оправдаться за нападение на Украину. По его словам, ударами по украинским городам Россия защищается от агрессии Запада.

В конце своей речи Путин неожиданно объявил о выходе России из договора с США по ядерному оружию. Учитывая, что перед этим диктатор рассуждал об экономике и гендерной принадлежности бога, эксперты предположили, что эту часть добавили в речь в самый последний момент.

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