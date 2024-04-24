В военкомате заявили, что собственно награду вручили на похоронах, которых не было.

Матери ликвидированного в Украине российского оккупанта "вручили" пустой футляр от "ордена мужества".

Как сообщают паблики Барнаула, старшего прапорщика российской армии Ивана Крутия "задхвохсотили" в Украине еще 23 августа 2022 года. Впрочем, его тело так и осталось на поле боя, поскольку россияне не эвакуируют свои трупы.

18 апреля 2024 года матери захватчика позвонили из военкомата Новоалтайска и потребовали, чтобы она срочно приехала за посмертным "орденом мужества".

Видео дня

После приезда комиссариатник заставил россиянку подписаться за получение награды и передал ей коробочку. Открыв футляр мать оккупанта обнаружила, что ордена нет.

На претензию женщины, в военкомате объяснили, что в сопроводительном письме указано, что орден был вручен во время похорон, но похорон не было.

Другие странные новости "русского мира"

Как сообщал УНИАН, в России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.

Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который участвует в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила домой похоронную урну.

Вас также могут заинтересовать новости: