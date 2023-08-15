За 2022 год Росстат зафиксировал 625 тысяч разводов, что является абсолютным максимумом с 2014 года.

Из-за войны против Украины и объявленной преступной властью мобилизации в России наблюдается рост количества абортов.

Как пишет Телеграм-канал "Можем объяснить", ранее Росстат зафиксировал продолжение спада рождаемости и рост числа разводов.

"Пока власти воюют с Западом "за семейные ценности", семьи в РФ разрушаются. Из-за войны и мобилизации в 2022 году замедлилось снижение количества абортов", - рассказал демограф Алексей Ракша.

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Он отметил, что число абортов на территории России беспрерывно снижается в последние десятилетия, однако в прошлом году, когда россияне начали полномасштабную войну против Украины, снижение резко замедлилось - на 4 процентных пункта. Ракша считает, что ситуация с абортами напрямую связана с войной и мобилизацией.

По его словам, мобилизация также повлияла на падение рождаемости в РФ. "В июне число родившихся снизилось на 4,5%. Это произошло из-за того, что число мужчин, которые находятся рядом со своими женщинами, уменьшилось из-за мобилизации и бегства за границу", - говорит Ракша.

Отмечается, что за 2022 год Росстат зафиксировал 625 тысяч разводов, что является абсолютным максимумом с 2014 года.

По словам экспертов, война не редко становится поводом для разводов. Жены опасаются агрессивного и неадекватного поведения мужей после возвращения с фронта и начали принимать решение уходить первыми и искать замену, пока есть такая возможность.

Аборты в России - новости

Как сообщал УНИАН, ранее Русская православная церковь предложила наказывать замужних россиянок за аборты, совершенные без согласия супруга. Представитель РПЦ хочет ввести уголовное наказание не только за "незаконные" аборты, но и за рекламу прерывания беременности.

Тем временем, обезумевшие российские власти считают "порочной практикой", когда женщины сначала хотят получить образование, а потом рожать. А минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота медикаментов для абортов.

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