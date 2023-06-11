Он объявил об организации местной территориальной обороны, по примеру Белгородской области, которая будет заниматься патрулированием границы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о формировании местной территориальной обороны в связи с рисками на границе, чтобы этот регион был готов к любым событиям, по примеру Белгородской области.

Об этом чиновник заявил в своем обращении к россиянам. Он указал, что в связи с атаками партизан "легче" Белгородской области пока что не стало.

"Ситуация там действительно не простая. Как подсчитали эксперты, по интенсивности обстрелов на прошлой неделе Белгородщина обогнала Донецкую область", - заявил он.

В этом контексте губернатор отметил, что важно организовать в Псковский области формирование местной территориальной обороны. Также он упомянул, что проблемы со снабжением в РФ действительно есть: "Некоторые вопросы адресуем Минобороны и постараемся решить их как можно быстрее", - заявил Ведерников.

"Наша задача сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородщины, мы давно его внимательно изучаем. Проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов, содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах, и в первую очередь в приграничных районах. Их главной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - указал он.

Отметим, что Псковская область территориально граничит с Эстонией и Латвией.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" продолжают вести бои в Белгородской области. 8 июня бойцы объявили, что намерены дойти в своем движении сопротивления до российского Владивостока.

10 июня местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что с рельсов сошел местный грузовой поезд, который ехал пустым на одно из предприятий России. Ранее загадочные подрывы железной дороги также фиксировались в Брянской области.

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