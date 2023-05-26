По его словам, все приграничные территории с Украиной должны иметь возможность участвовать в "контртеррористических операциях".

Губернатор Курской области Роман Старовойт после вторжения партизанских сил в Белгородскую область испугался и поддержал идею раздать местным россиянам оружие, которую ранее озвучил его "коллега" Гладков.

В комментарии пропагандистскому "РБК" он указал, что все приграничные территории должны иметь возможность участвовать в "контртеррористических операциях" и объявил, что уже создал отряды "дружинников" в Курской области.

Старовойт уточнил, что в регионе уже отвели места для хранения "вилл" россиян.

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"Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения", - заявил он.

По словам Старовойта, его отряды не так просты и уже владеют тактическими приемами, а также умеют стрелять противотанковыми ракетами.

Россия "погасила" волнения в Брянской области бомбардировками

Напомним, что 22 мая российские партизаны легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области и знатно перепугали местного губернатора Вячеслава Гладкова.

Тогда Минобороны РФ задействовала свою "любимую" тактику и, по словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, применила по захваченным партизанами селам свободно падающие бомбы. Об этом также оговорился министр обороны РФ Шойгу, уточнив, что ударами авиации армия РФ "зачистила" 70 партизанов. Однако по словам Арестовича, на самом деле никто среди партизанов не погиб.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что в случае новых "вспышек" сопротивления Россия, вероятно, применит ковровые бомбардировки и превратит Белгород во второй Бахмут.

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