Губернатор заявил, что состав был пустым.

10 июня в Белгородской области с рельсов сошел грузовой поезд.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Сход вагонов произошел в Алексеевском городском округе. По его словам, состав был пустым и должен был прибыть на станцию местного предприятия.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы", - написал он.

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Напомним, 1 мая стало известно, что в Брянской области незвестные устроили подрыв, в результате которого сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Уже на следующий день сообщили о подрыве железнодорожного полотна неподалеку от Брянска, с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив.

Неизвестные подрывали ж/д пути в Брянской области и прошлым летом. Тогда сообщалось, что взрыв произошел на стыковом пункте, который используют для воинских перевозок Россия-Беларусь.

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