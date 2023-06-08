Добровольцы готовы зайти вглубь РФ, чтобы отодвинуть линию фронта от границ Украины.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) верят в то, что они смогут дойти до российского Владивостока, отодвигая линию фронта от границ Украины.

"Я думаю, что рано или поздно нам хватит сил дойти до Владивостока", - заявил в интервью "Настоящему времени" начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна".

Именно такой ответ он дал на вопрос журналиста, насколько вглубь России они готовы продвинуться, чтобы отодвинуть линию фронта от границ Украины.

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При этом боец уточнил, что у них огромное количество заявок на вступление в корпус:

"Среднестатистический отбор показывает, что на одно место у нас претендуют порядка 20 человек, то есть из 20 человек мы берем одного в среднем. Но количество заявок - это сотни людей. Это граждане РФ, которые находятся на территории РФ сейчас, это граждане РФ, которые находятся на территории Украины, и это граждане, которые находятся на территории Евросоюза, либо Турции, либо где-то еще, которые готовы приехать и вступить в корпус".

Также "Фортуна" заверил, что бойцы корпуса не воюют с мирными гражданами в отличие от армии РФ: "Насколько мне известно, при операциях РДК на сегодняшний день пока не погиб ни один гражданский… Нужно еще учитывать специфику военной доктрины армии РФ и понимать, что, если наши, например, войска находятся в Новой Таволжанке, то не мы же стреляем по Новой Таволжанке. Какой смысл обстреливать населенный пункт, в котором наши ребята? А армия РФ обстреливает свои населенные пункты, абсолютно не стесняясь".

Как писал УНИАН, марионеточный главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин размечтался о захвате Украины "хотя бы по Днепр". Он мечтает, что украинские войска будут отодвинуты "на 500 км от административных границ новых регионов".

Бои в РФ под Белгородом - новости

Напомним, сообщалось, что Новая Таволжанка в Белгородской области РФ, которую, согласно сводкам Минобороны РФ, дважды отбили российские военные, уже несколько дней находится под полным контролем воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса", заявил командир РДК Денис Никитин в видеообращении.

7 июня сообщалось, что в приграничном Шебекино (Белгородская область РФ) было снова "неспокойно". Российские власти заявили о десятках прилетов, в соцсетях публиковали кадры последствий ударов.