"Повар Путина" перебросит своих головорезов в полевые лагеря для доукомплектации.

Главарь террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что после якобы выхода из Бахмута большую часть своей частной армии он оставит на территории России "чтобы готовиться к следующим задачам". Таким образом, "повар Путина" не исключил, что привлечет боевиков снова к войне против Украины.

В комментарии своей "пресс-службе" Пригожин рассказал, что перебросит своих головорезов в полевые лагеря для доукомплектации "и в зависимости от ситуации в Украине и мире" примет решение о последующих шагах.

Также Пригожин похвастался, что у него якобы есть еще около 15-20 тысяч человек, которые могут "на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и прямо вступить в бой".

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"Если не потребуется "работать" в Украине, то мы можем за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно 20% территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной. И конечно же эти 15-20 тысяч человек - это не весь наш личный состав", - сказал он, добавив, что "большая часть останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам".

Бои за Бахмут - что просходит в городе

В Минобороны констатируют снижение наступательной активности оккупантов на Бахмутском направлении: вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

Это совпало с выходом "вагнеровцев" из города после многомесячных безуспешных "мясных" штурмов. Наемники, вероятно, передают контроль позиций кадровым войскам российской армии.

Соответствующая ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне будут пытаться удержать фланги в окрестностях города, отмечала британская разведка.

Вместе с тем, Силы обороны могут начать новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера", считает Институт изучения войны. Есть данные о том, что украинские воины продвинулись в направлении Клещиевки и пересекли канал Северский Донец. Аналитики предполагают, что ВСУ намерены окружить этот населенный пункт и заставить российские войска отступить.

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