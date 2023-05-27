Подробности о том, чем обусловлен условный "перерыв" в наступательных действиях объяснили в Минобороны.

Наступательная активность оккупантов на Бахмутском направлении снизилась. Это обусловлено тем, что проводится замена и перегруппировка войск РФ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, эпицентр боевых действий остается на востоке.

"В общем итоге боевых действий на востоке по состоянию на сейчас врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины", - заявила замминистра.

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Она проинформировала, что на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена.

"Врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему. Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение в течение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач. Снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что проводится замена и перегруппировка войск. враг пытается усилить собственные способности", - пояснила Маляр.

Под Бахмутом враг снизил активность из-за возможной ротации

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, начал вывод своих наемников из-под Бахмута для передачи контроля позиций кадровым войскам Российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что наблюдается уменьшение динамики активности врага Бахмутском направлении. Он также отметил, что заявление Пригожина о выходе наемников из Бахмута, сухим языком, является "латентной капитуляцией".

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