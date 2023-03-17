Он заявил, что Запад собирается покончить с российским лидером по примеру истории Каддафи и Милошевича.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал истерику российских чиновников и пропагандистов по поводу выдачи ордера на арест лидеру РФ Владимиру Путину со стороны Международного уголовного суда Гааги.

В своем Telegram Гиркин отметился апокалиптическим прогнозом для власти РФ, заявив, что Запад решил создать юридические основания победоносных результатов войны в Украине, выписав ордер Путину.

"Путина предсказуемо "определили в очередные Милошевичи" (Каддафи, Саддамы и т.д.) и готовятся расправиться с ним также, как со всеми предыдущими", - заявил он.

Также Гиркин утверждает, что если бы у Запада были бы малейшие сомнения по поводу победы Украины - он бы от таких решений воздержался.

"Не будь недавние "дорогие и уважаемые партнеры" ("заносоводцы") столь уверены - они воздержались бы от такого рода наглых действий", - констатировал террорист.

Путин стал четвертым мировым лидером с ордером от Гааги

Напомним, что 17 марта Международный суд Гааги заявил о причастности лидера РФ Владимиру Путина к депортации украинских детей и выписал международный ордер на его арест, а также арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее за историю своего существования МКС выписывал аналогичные ордера в отношении трех мировых лидеров - их истории завершились плачевно. Речь идет о президенте Судана Омар аль-Башире, лидере Ливии Муаммаре Каддафи, а также президенте Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Все они были причастны к геноцидам и преступлениям против человечества.

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