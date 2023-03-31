Российский террорист заявил, что лидер Беларуси уже находится в "легкой панике".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) эмоционально отреагировал на сегодняшнее ежегодное послание лидера Беларуси Александра Лукашенко к нации и парламенту, заявив, что тот совсем "неадекватен".

В своем Telegram Гиркин раскритиковал Лукашенко за призывы к "перемирию без условий" и заявил, что вскоре его риторика может свернуть к формулировке: "Ни мира, ни войны, а армию - распустить!".

Он высмеял совместные потуги лидера РФ Владимира Путина и Лукашенко на украинском фронте, отметив, что последний уже находится в "легкой панике".

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"Нисколько не сомневаюсь, что этот самовлюбленный остолоп сейчас в "лёгкой (лёгкой ли?) панике" - ведь даже его куриных мозгов достаточно, чтобы осознавать всю глубину военного и экономического кризиса, накрывающего РФ и вместе с ней Белоруссию", - написал террорист.

Также он сослался на свои военные источники, которые утверждают, что на российско-украинском фронте дела оккупантов - совсем плохи.

В этом контексте Гиркин отметил, что Путин и Лукашенко живут в собственном придуманном мире, где у них: "Всё настолько хорошо, что будет еще лучше".

Лукашенко предрек распад РФ во время ежегодного послания

Напомним, что 31 марта лидер Беларуси Александр Лукашенко отметился паническими заявлениями в отношении своей "старшей сестры" России.

Он заявил о возможном распаде РФ из-за войны, которую ее лидер Владимир Путин развязал в Украине. При этом Лукашенко, как обычно, "приправил" свои заявления угрозами о применении ядерного оружия, чтобы не нарваться на недовольство Путина.

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