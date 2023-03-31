Приспешник Путина пригрозил Украине и западным партнерам ядерным ударом в случае проигрыша ВС РФ.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что Путин нанесет ядерный удар по Украине, если России будет угрожать распад.

В своем обращении 31 марта Лукашенко заявил, что обе стороны, в том числе Россия, "понимают, что добиваться победы нельзя".

В то же время приспешник Путина пригрозил Украине и западным партнерам ядерным ударом в случае проигрыша ВС РФ на поле боя: "Украинцы считают, что они победят? Это глупости. Нельзя победить ядерную державу. Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие".

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Лукашенко добавил, что получил "инсайдерскую информацию" о якобы готовящихся переговорах между военными без предварительных условий. "Командиры бригад начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар", - сочинил сказку Лукашенко.

В этом же выступлении Лукашенко опять обвинил Польшу в подготовке нападения на Беларусь: "Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию".

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