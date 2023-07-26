Он убежден, что российский диктатор понимает только язык силы.

Президент России Путин перестанет терроризировать Украину ракетными атаками, когда поймет две вещи.

Их озвучил военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире телеканала FREEДОМ. По его мнению, российскому диктатору нужно понять, что ракетный террор не достигает своих целей. Кроме того, в ответ могут наноситься удары по территории России.

Эксперт убежден, что Украине нужно бить по военным целям на территории Российской Федерации, например, ракетами "Гром-2".

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"Есть приграничный город Валуйки, который является транспортным центром. Все это законные цели для ударов. Это может стать тем средством, которое образумит сначала российских генералов, а потом, возможно, и Путина", - добавил Федоров.

Ракетные обстрелы Украины

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, за год полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 5 тысяч ракет. В этот период россияне нанесли по Украине 3,5 тысячи авиаударов и около 1,1 тысячи ударов с помощью беспилотников.

Заместитель начальника Главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов недавно сообщил, что оккупанты в месяц могут производить около 100 ракет разных типов.

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