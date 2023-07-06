По данным Генштаба, с начала широкомасштабного вторжения было уничтожено более 1260 российских крылатых ракет.

Россия в месяц способна производить около 100 ракет разных типов, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов в интервью "Укринформу".

По его словам, это число включает:

более 10 ракет для ОТРК "Искандер";

до 30 ракет морского базирования "Калибр";

до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая аэробалистические ракеты "Кинжал".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения было уничтожено 1264 российских крылатых ракет, которыми оккупанты обстреливали украинские города.

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В ночь на 6 июля РФ обстреляли Львов ракетами "Калибр", погибли четыре человека. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, во время ударов по населению Украины российские оккупанты уже вторую неделю подряд используют крылатые ракеты морского базирования "Калибр":

"Россия начала чаще применить именно КРМБ "Калибр", при том, что Х-101/555 последний раз применялись 24 июня в количестве 40 единиц".

По его мнению, это вынужденная для россиян мера - из-за необходимости накопления боевого комплекта ракет Х-101/555.

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