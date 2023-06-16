Машину пришлось быстро чинить лично главе компании-разработчика.

Новая Lada Aura феерично подмочила репутацию российского автопрома-машина не завелась во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

Видео позора" корыта" АвтоВАЗа появилось в соцсетях в пятницу, 16 июня. На кадрах видно, как производители пытались похвастаться машиной перед кремлевскими пропагандистами и министром финансов РФ Антоном Силуановым, но завели ее не с первого раза.

"Чудо российского автопрома" пришлось ремонтировать прямо во время презентации лично главе компании Максиму Соколову. Запуск двигателя публика встретила бешеными овациями. Впрочем, впоследствии россияне расстроились, но не качеством отечественных автомобилей, а в ожидании насмешек со стороны украинцев.

Российский автопром умирает

Производители машин начали массово покидать Россию после полномасштабного вторжения в Украину. Теперь россияне не рассчитывают на машины Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие марки.

Впрочем, Кремль решил зомбировать россиян термином "импортозамещение". В РФ перезапустили отечественный автопром. Впрочем, в январе-феврале продажи машин марки Lada упали на 19,4%. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративный отпуск.

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada лишь в трех цветах. Данное решение было связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций. Сообщалось, что можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов. Ранее автомобили были доступны в шести-восьми цветах.

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