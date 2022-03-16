Скоро россияне не смогут ездить даже на "Ладах".

Автомобильный рынок России переживает не лучшие времена. Сразу после вторжения РФ в Украину производители машин начали массово покидать страну. В список входят Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании. Теперь иномарка — это роскошь для граждан РФ. Однако на территории страны-агрессора наблюдаются проблемы не только с готовыми автомобилями, но и с компонентами. Из-за этого приостановить производство вынужден даже "АвтоВАЗ".

"Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление передает, что компания перенесла корпоративный отпуск. Он пройдет с 4 по 24 апреля, а не с 25 июля по 14 августа, как планировалось ранее.

"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", — сказала пресс-служба "АвтоВАЗ".

Компания надеется, что "кризис компонентов" решится через месяц, однако развитые страны только усиливают давление на РФ, поэтому 25 апреля "АвтоВАЗ" может понадобиться другая причина для приостановки работы. Сейчас производитель выпускает автомобили Lada и Renault. Уже в январе-феврале продажи машин марки Lada упали на 19,4 %. А в марте-апреле показатели будут совсем мизерными.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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