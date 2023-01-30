Сейчас можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили Lada только в трех цветах.

Как сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на представителя автоконцерна, данное решение связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций.

Сейчас можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов. Купить машину других оттенков возможно "не ранее марта". Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.

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Главными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. После полномасштабного вторжения России в Украину готовые краски и сырье для их производства попали под санкции ЕС. Сейчас замену ищут в странах Азии, Южной Америки, Корее и других странах, но пока безуспешно.

Ситуация на "АвтоВАЗ":

Сразу после вторжения РФ в Украину производители машин начали массово покидать страну. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании.

В январе-феврале продажи машин марки Lada упали на 19,4 %.

16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о преждевременном корпоративном отпуске.

30 марта 2022 года французский автоконцерн Renault заявил о намерении избавиться от своей доли в российском "АвтоВАЗе"

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