На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили Lada только в трех цветах.
Как сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на представителя автоконцерна, данное решение связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций.
Сейчас можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов. Купить машину других оттенков возможно "не ранее марта". Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.
Главными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. После полномасштабного вторжения России в Украину готовые краски и сырье для их производства попали под санкции ЕС. Сейчас замену ищут в странах Азии, Южной Америки, Корее и других странах, но пока безуспешно.
Ситуация на "АвтоВАЗ":
Сразу после вторжения РФ в Украину производители машин начали массово покидать страну. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании.
В январе-феврале продажи машин марки Lada упали на 19,4 %.
16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о преждевременном корпоративном отпуске.
30 марта 2022 года французский автоконцерн Renault заявил о намерении избавиться от своей доли в российском "АвтоВАЗе"